Le PSG réalise un très gros coup, c’est grâce à lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas chômé sur le mercato, recrutant pas moins de 12 joueurs, dont Xavi Simons qui a immédiatement été prêté au RB Leipzig. Et un homme a particulièrement œuvré pour renforcer l'effectif parisien : Jorge Mendes. Très proche de Luis Campos, le célèbre agent portugais a placé plusieurs de ses joueurs à Paris, et n'est pas étranger à la mise en place du trio au milieu de terrain.

Le mercato du PSG aura été très actif. Et pour cause, le club de la capitale a recruté pas moins de 12 joueurs, en comptant Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Mais surtout, pour une fois, les Parisiens ont réussi à dégraisser massivement leur effectif en réalisant de très jolies ventes. Pas moins de 21 joueurs sont partis, en prenant en compte les fins de contrat, ce qui constitue un petit miracle. Et un homme à eu un impact majeur sur l'été du PSG.

PSG : Un transfert a capoté à la dernière minute ! https://t.co/hO0aGWrjhe pic.twitter.com/U7vslv4aib — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

Jorge Mendes, l'artisan du mercato du PSG

En effet, grâce à sa proximité avec Luis Campos, Jorge Mendes a été plus qu'influent sur le mercato du PSG. L'été dernier, il avait déjà placé Vitinha et Renato Sanches à Paris, et cette année, il a fait encore plus fort avec Manuel Ugarte, Bradley Barcola, Marco Asensio et Gonçalo Ramos. Sans oublier son influence dans d'autres dossiers comme le transfert de Lee Kang-In ou la signature de Cher Ndour.

Les trois joueurs du milieu sont gérés par Mendes