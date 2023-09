Mercato : Un coup gagnant à 60M€ prend forme au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’un des transferts bouclés par le PSG cet été a fait couler beaucoup d’encre. Arrivé en provenance du Sporting, Manuel Ugarte a en effet coûté 60M€ au club de la capitale, une vraie prise de risques pour renforcer l’entrejeu. Et quelques semaines après son arrivée, le pari semble déjà gagnant avant la reprise de la Ligue des champions.

Le PSG a ouvert un nouveau chapitre du projet QSI cet été, en accueillant onze nouveaux joueurs, dont Manuel Ugarte. Le milieu uruguayen a la difficile tâche de s’imposer dans un secteur où les déceptions se sont enchaînées au fil des années, tout en ayant le poids de son transfert sur ses épaules. Pour le recruter, le PSG a en effet décidé de lâcher 60M€ au Sporting, de quoi faire parler au moment de son arrivée. « C’est fou que Paris ait payé 60 M€, le prix de la clause. Ugarte vaut 20 M€, pas beaucoup plus », lâchait notamment un agent dans les colonnes de L’Equipe en juillet.

Pour son premier mois, Ugarte est nommé aux Trophées UNFP

Un mois après le début de la saison, et avec seulement quatre matches de Ligue 1 au compteur, Manuel Ugarte a déjà mis tout le monde d’accord, et son travail a été récompensé puisque l’international uruguayen est nommé pour la première fois pour les Trophées UNFP du mois d’août, aux côtés de Takumi Minamino (AS Monaco) et Musa Al-Taamari (Montpellier).

Il est attendu en Ligue des champions