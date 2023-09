Le FC Nantes boucle une signature surprise, il annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, le FC Nantes a officialisé la prolongation d'Ignatius Ganago. Arrivé en septembre 2022, l'attaquant a prolongé son contrat avec les Canaris jusqu'en 2026. Après avoir signé son nouveau bail, l'attaquant a évoqué ses impressions, mais aussi ses objectifs, alors que le FC Nantes traverse une première partie de saison difficile en championnat.

Auteur de cinq buts et trois passes décisives la saison dernière, Ignatius Ganago a été récompensé de ses efforts. L'attaquant s'est vu proposer une prolongation de contrat, qu'il a accepté. La signature a été officialisée ce mercredi par le FC Nantes. « Le FC Nantes se réjouit de voir Ignatius Ganago prolonger son contrat avec la Maison Jaune et lui souhaite encore de vivre de très belles choses sous le maillot nantais ! » peut-on lire dans le communiqué. Désormais, Ganago est lié aux Canaris jusqu'en juin 2026. Lors d'un entretien accordé au média du club, le joueur a livré ses impressions et n'a pas caché sa joie.





Bonne nouvelle pour cette recrue du PSG ? https://t.co/24KgSIBTDZ pic.twitter.com/j7EcMw3Gps — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Ganago s'enflamme après sa prolongation

« Je suis très content de prolonger avec le FC Nantes. Mon envie, c'était vraiment de rester ici. Je me sens bien à Nantes. On a la chance d'avoir des supporters fantastiques et un coach qui a soif de travail avec nous. La Direction et le coach me font confiance et j'ai envie de leur rendre sur le terrain » a-t-il déclaré.

« On peut faire de grandes choses »