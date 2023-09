Un buteur signe avec le FC Nantes et exulte

Thibault Morlain

Le marché des transferts a refermé ses portes, mais ça n’empêche pas le FC Nantes d’annoncer des signatures. Ainsi, ce mercredi, les Canaris ont annoncé la prolongation d’Ignatius Ganago. Arrivé de Lens l’été dernier, l’attaquant de 24 ans a signé un nouveau contrat avec Nantes, étant maintenant engagé jusqu’en 2027. « Le FC Nantes se réjouit de voir Ignatius Ganago prolonger son contrat avec la Maison Jaune et lui souhaite encore de vivre de très belles choses sous le maillot nantais ! », peut-on lire dans le communiqué concernant l’international camerounais.

« Mon envie, c'était vraiment de rester ici »

Ignatius Ganago a lui aussi pris la parole après avoir signé ce nouveau contrat avec le FC Nantes. Pour les médias du club canaris, il a ainsi fait savoir sa joie, confiant : « Je suis très content de prolonger avec le FC Nantes. Mon envie, c'était vraiment de rester ici. Je me sens bien à Nantes. On a la chance d'avoir des supporters fantastiques et un coach qui a soif de travail avec nous. La Direction et le coach me font confiance et j'ai envie de leur rendre sur le terrain ».

« Vivre à nouveau de grands moments avec le FC Nantes »