Un crack lâche le FC Nantes, c’est une surprise

Présenté comme un grand espoir de la formation du FC Nantes, Gor Manvelyan a décidé de quitter les Canaris. Longtemps considéré comme le futur numéro 10 nantais, il a longtemps été barré par la concurrence de Ludovic Blas et a finalement décidé de quitter son club formateur. Un choix qu’il explique.

Très actif en toute fin de mercato, le FC Nantes a recruté plusieurs joueurs pour renforcer son secteur offensif avec les arrivées d'Adson, Marquinhos ou encore Matthis Albine. Des transferts qui font forcément des dégâts au sein de l'effectif des Canaris qui voient filer un grand espoir du club.

Gor Manvelyan quitte le FC Nantes

En effet, comme l'a révélé Ouest-France ces derniers jours, Gor Manvelyan a résilié son contrat avec le FC Nantes, son club formateur. Une déception au sein des Canaris puisque l'Arménien était présenté comme le futur numéro 10 du club. Mais d'abord barré par la concurrence de Ludovic Blas, Gor Manvelyan n'a jamais eu sa chance en Ligue 1, se contentant de 11 apparitions avec la réserve en National 2 pour 3 buts et 1 passe décisive. Mais il a décidé de poursuivre sa carrière en Arménie au FC Noah. Il en a profité pour faire un message d'adieu.

«Amis Nantais, il est temps pour moi de tourner une nouvelle page»