Mercato : Une star choisit le PSG… et se fait fracasser !

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé n’est plus vraiment une nouvelle recrue puisque son transfert au PSG a été officialisé le 12 août dernier au grand dam de Xavi Hernandez et autres membres FC Barcelone qui n’ont pas caché leur déception quant au départ du champion du monde tricolore. Enric Masip a d’ailleurs recadré Dembélé ces dernières heures.

Après six années passées au FC Barcelone et à un an de l’expiration de son ancien contrat, Ousmane Dembélé a fait le choix de quitter la Catalogne et de retrouver la Ligue 1 en signant au PSG. Une décision que le champion du monde ne regrette absolument pas comme révélé à Téléfoot la semaine dernière. « Ma signature au PSG ? J'ai parlé avec Luis Enrique, le président. Ils m'ont parlé de leur projet. Revenir en France me fait plaisir. Tout se passe bien au PSG, on a un très bon coach, le discours du président m'a plu ».

Ousmane Dembélé, toujours pas oublié au Barça ?

Néanmoins, la pilule ne semble pas être bien passée en Espagne. Que ce soit le coach Xavi Hernandez, le capitaine Sergi Roberto ou à présent Enric Masip, les membres du FC Barcelone n’ont pas encore digéré le départ d’Ousmane Dembélé. Le conseiller du président Joan Laporta a d’ailleurs fait passer un message à charge à Ousmane Dembélé.

«Dembélé est brillant, mais je cherche l’excellence et l’implication»