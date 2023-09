Dembélé signe au PSG, il enrage

Thibault Morlain

A la recherche d’un ailier droit lors de ce mercato estival, le PSG a jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé. Convaincu par Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, le Français a accepté de quitter le FC Barcelone, moyennant un chèque de 50M€, le montant de sa clause libératoire. Dembélé se trouve désormais à Paris, un choix qui n’est pas vraiment passé en Catalogne dans l’entourage de Joan Laporta.

Ces derniers mois, sous les ordres de Xavi, Ousmane Dembélé était beaucoup plus intéressant avec le FC Barcelone. Mais voilà que tout s’est arrêté durant le mercato estival. En effet, bénéficiant d’une clause libératoire de 50M€, Dembélé a pu rejoindre le PSG de Kylian Mbappé durant le mercato estival. Un départ qui laisse un goût amer chez les Blaugrana…

Le PSG recrute en équipe de France, Dembélé jubile https://t.co/pp3zP0fExc pic.twitter.com/Tgdduc5O7A — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Barcelone en veut à Dembélé

A Barcelone, on n’a clairement pas apprécié de voir Ousmane Dembélé s'en aller. Et c’est Enric Masip, le conseiller de Joan Laporta, qui l’a fait savoir. Dans un entretien accordé à Sport , il s’est ainsi lâché sur le désormais joueur du PSG, balançant : « Déçu du départ de Dembélé ? Evidemment. Tout le monde doit être déçu par les formes. J’aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Si tu as les deux, c’est parfait. Dembélé a montré son manque d’engagement quand il n’a pas prolongé. Je préfère un joueur qui me donne un 7 ou un 8 qu’un joueur qu’un me donne un 10 et qui part dans une autre équipe gagner plus ».

« C’est normal de vouloir gagner plus, mais… »