Mercato : Le PSG a trouvé le remplaçant de Verratti !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG, Marco Verratti prend donc la direction du Qatar et va s'engager avec le club d'Al-Arabi. L'international italien laissera un manque au sein du milieu de terrain parisien, mais il semblerait que Luis Enrique ait déjà trouvé son remplaçant idéal dans l'entrejeu du PSG.

Recruté par le PSG à l'été 2012 dans un anonymat quasi-total étant donné qu'il débarquait en provenance de Pescara, en deuxième division italienne, Marco Verratti a pourtant marqué l'histoire du PSG ces onze dernières années. Le milieu de terrain est parvenu, au fil du temps, à s'imposer comme un titulaire indiscutable et même une référence mondiale à son poste. Mais toutes les belles histoires ont une fin, et Verratti prend désormais la direction du Qatar où il va s'engager avec Al-Arabi dans le cadre d'un transfert à 50M€.

PSG : Dembélé dit tout sur les coulisses de son transfert https://t.co/cXyemFXwl3 pic.twitter.com/X2CxxgudOm — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Le PSG a déjà la solution

Cela fait d'ailleurs un moment que Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG, a acté en interne le départ de Marco Verratti, et il ne l'a pas aligné une seule fois en match officiel depuis le début de la saison. Le technicien espagnol préfère accorder toute sa confiance à Warren Zaïre-Emery (17 ans), le nouvel crack du PSG, dont il a fait un titulaire indiscutable dans l'entrejeu à la place de Verratti. Et le 26 août dernier, après un succès contre le RC Lens, Enrique avait déclaré sa flamme en conférence de presse à Zaïre-Emery : « C’est une chance pour un entraîneur comme moi d’arriver dans un club et de tomber sur un tel diamant brut à disposition. A nous de l’accompagner désormais sur sa route pour qu’il reste très longtemps au PSG ».

Deschamps valide le nouveau crack