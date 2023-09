PSG : Transfert à 50M€, une date est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu depuis plusieurs semaines, le transfert de Marco Verratti semble clairement prendre forme. L'international italien devrait s'engager avec Al-Arabi dans les prochaines heures. Le club qatari attend d'ailleurs l'arrivée de son nouveau joueur la semaine prochaine. Le PSG récupérera entre 45 et 50M€ pour ce transfert.

Bien que le mercato ait désormais fermé ses portes dans l'immense majorité des régions du monde, le clubs qataris ont toujours la possibilité de poursuivre leur recrutement. C'est notamment le cas du Qatar qui pourrait très prochainement voir débarquer Marco Verratti.

Verratti à Al-Arabi la semaine prochaine

En effet, depuis plusieurs jours désormais, le transfert de Marco Verratti vers Al-Arabi semble acté en interne. Et selon les informations de Fabrizio Romano, le milieu de terrain du PSG est attendu au Qatar la semaine prochaine afin de finaliser son transfert. Contrairement à ce qui a pu être avancé ces dernières heures, le natif de Pescara ne s'est pas encore rendu à Doha.

Un transfert compris entre 45 et 50M€ ?

Quoi qu'il en soit, Fabrizio Romano rappelle que le PSG a déjà accepté l'offre d'Al-Arabi et devrait récupérer entre 45 et 50M€ pour ce transfert. 11 ans après son arrivée, Marco Verratti deviendra ainsi la deuxième plus grosse vente de l'histoire du club de la capitale derrière Neymar qui a rejoint Al-Hilal cet été pour 90M€.