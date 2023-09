PSG : Un malaise à l’UEFA à cause… du transfert de Neymar ?

Thomas Bourseau

Luis Campos est enfin arrivé à ses fins après l’échec de l’été 2022. À la dernière intersaison, le conseiller football du PSG a témoigné du départ de Neymar contre une coquette somme de 90M€ grâce à la volonté d’Al-Hilal de recruter la star auriverde. Un transfert qui aurait fait parler au comité exécutif de l’UEFA.

Bien qu’il ait été annoncé sur le retour au FC Barcelone, comme Lionel Messi avant lui, Neymar n’a finalement pas rejoint la Catalogne et s’est engagé à Al-Hilal en août dernier. Le club saoudien a dégainé une offre avoisinant les 90M€ selon différentes sources.

Le coup de gueule d’un dirigeant de Dortmund sur le transfert de Neymar

Une aubaine pour le PSG qui, à l’image de son conseiller football Luis Campos, souhaitait se débarrasser du Brésilien. Une si belle affaire qu’elle aurait été débattue au comité exécutif de l’UEFA avec les membres de l’Association européenne des clubs ces dernières heures. The Athletic confie en effet que Thomas Tress, membre de la direction financière du Borussia Dortmund.

Le BvB présente ses excuses à l’assemblée