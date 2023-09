Verratti : Le PSG a complètement changé d’avis ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marco Verratti s'apprête à mettre un terme à son histoire vieille de onze ans avec le PSG pour signer avec Al-Arabi, au Qatar. Pourtant, le milieu de terrain italien avait signé une prolongation de contrat en décembre dernier, mais il semblerait que le PSG ait complètement revu sa copie à son sujet.

C'est la fin pour Marco Verratti au PSG ! L'EQUIPE et Fabrizio Romano ont confirmé dimanche le transfert imminent du milieu de terrain italien de 30 ans vers Al-Arabi, au Qatar, et Verratti va rapporter 50M€ (bonus compris) au PSG. La fin d'un long feuilleton pour l'ancien joueur de Pescara, qui semblait pourtant destiné à un tout autre avenir il y a encore quelques mois...

Le PSG venait de prolonger Verratti jusqu'en 2026

En effet, le 28 décembre dernier, le PSG avait officialisé la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu'en 2026 et n'était donc pas du tout dans l'optique de forcer son départ, six mois plus tard : « Nous sommes très heureux de voir Marco Verratti poursuivre son incroyable carrière au Paris Saint-Germain. Marco a joué un rôle central dans l'histoire et le succès du club au cours des dix dernières années, tout en devenant l'un des meilleurs joueurs de sa génération. La prolongation de Marco témoigne de la croissance continue et des ambitions élevées de notre club. C’est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et nos fans », indiquait le président Nasser Al-Khelaïfi au moment d'annoncer sa prolongation l'hiver dernier.

Un rôle majeur pour Luis Enrique

Et il semblerait que Luis Enrique, nommé en tant que nouvel entraîneur du PSG cet été, y soit pour beaucoup dans ce revirement de situation au sujet de Marco Verratti. Le technicien espagnol n'aurait pas été satisfait de l'état physique de son joueur au moment de débarquer au club, et le PSG a donc décidé de le mettre sur le marché.