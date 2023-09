Verratti : Transfert à 50M€, le PSG peut remercier une vieille connaissance

Hugo Chirossel

Longtemps annoncé en Arabie Saoudite, Marco Verratti va finalement prendre la direction du Qatar, où il va s’engager avec Al-Arabi. Tout est bouclé et il ne reste plus qu’à l’international italien à passer sa visite médicale et signer son contrat. Une opération estimée à 50M€ et pour laquelle le PSG a pu compter sur son ancien directeur sportif, Antero Henrique.

C’est une histoire qui aura duré un peu plus de 11 ans qui est sur le point de se terminer. Arrivé en 2012 alors qu’il évoluait à Pescara, Marco Verratti, à qui il reste trois ans de contrat, ne sera bientôt plus un joueur du PSG. À 30 ans, l’Italien est attendu au Qatar où il devrait s’engager avec Al-Arabi.

Transfert à 50M€, Luis Enrique donne son feu vert au PSG https://t.co/3DeeWHFBJF pic.twitter.com/ks4xkozQn9 — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Verratti va rapporter 50M€ au PSG

Marco Verratti était dans une impasse au PSG, qui ne comptait plus sur lui. Alors qu’il n’a pas été retenu pour les quatre premiers matchs de la saison, l’international italien (55 sélections) était poussé vers la sortie. Annoncé proche de l’Arabie Saoudite cet été, c’est au Qatar qu’il va finalement poursuivre sa carrière.

Antero Henrique impliqué dans le transfert de Verratti