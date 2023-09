PSG : Dembélé dit tout sur les coulisses de son transfert

Hugo Chirossel

Passé par le Borussia Dortmund et le FC Barcelone après s’être révélé au Stade Rennais, Ousmane Dembélé a décidé de revenir en France cet été après sept ans passés à l’étranger. L’international français s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le PSG. Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont visiblement eu un grand rôle dans son choix.

Cet été, le mercato du PSG a eu un fort accent français. Trois joueurs de l’équipe de France ont été recrutés par le club de la capitale : Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. En ce qui concerne ce dernier, il a signé un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain, jusqu’en juin 2028.

Retour en Ligue 1 pour Dembélé

C'est un retour aux sources pour Ousmane Dembélé, qui a passé les sept dernières saisons à l’étranger, entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Dans un entretien accordé à Téléfoot , l’international français (38 sélections) est revenu sur les raisons de son arrivée au PSG.

« Il y a un très bon coach, le discours du président m’a plu »