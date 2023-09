Messi - PSG : L’improbable anecdote sur son transfert

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’a pas réalisé l’aventure escomptée par les supporters, les dirigeants du PSG et lui-même pour diverses raisons. De ce fait, l’Argentin a plié bagage à l’issue de son contrat en fin de saison dernière. Direction l’Inter Miami pour Messi, ce qui n’a pas manqué de surprendre l’un de ses nouveaux coéquipiers.

Deux saisons et puis s’en va. Ce qu’on retiendra du passage de Lionel Messi au PSG est son accueil XXL à l’aéroport par les supporters, son premier but sous ses nouvelles couleurs signé de son génie face à Manchester City et une belle première partie de saison lors de l’exercice précédent. À part cela, Messi ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters du PSG qui l’ont hué à plusieurs reprises.

«C’est une fake news, ce n’est pas possible»

De par son statut d’agent libre, Lionel Messi a pris la décision de s’engager en faveur de l’Inter Miami et ce, bien qu’il fut question d’un retour en grande pompe de la légende culé au FC Barcelone. Un choix qui a surpris son nouveau coéquipier Nicolás Stefanelli. « En ce qui concerne Leo Messi, les rumeurs ont commencé à circuler sur le fait qu’il nous rejoigne ou non cet été. Je me souviens que lorsque la nouvelle est sortie, j’étais dans la chambre avec Franco Negri avant un match de coupe, je ne me souviens plus contre qui maintenant, mais la nouvelle est sortie et nous nous sommes dit : « C’est une fake news, ce n’est pas possible ».

«Nous ne pouvions pas faire confiance à une nouvelle aussi importante tant que nous ne l’avions pas vue de nos propres yeux»