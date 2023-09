Messi quitte le PSG, il jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Lionel Messi a été au cœur d'un feuilleton pour son avenir après l'annonce de son départ du PSG. Annoncé dans le viseur d'Al-Hilal ou encore du FC Barcelone pour un retour deux ans après son départ, le champion du monde a finalement rejoint l'Inter Miami où il semble enfin heureux d'après Deco.

Après deux saisons plus que délicates au PSG, Lionel Messi n'a pas prolongé son contrat qui s'achevait le 30 juin dernier. Par conséquent, le champion du monde s'est mis en quête d'un nouveau club et deux options ont rapidement été érigées en priorité à savoir celle d'une signature record à Al-Hilal où il aurait fait revivre la rivalité avec Cristiano Ronaldo, qui évolue lui à Al-Nassr, ou un retour au FC Barcelone, deux ans après son départ. Finalement, Lionel Messi a pris tout le monde de court en décidant de rejoindre la MLS en signant à l'Inter Miami.

Une confidence est lâchée depuis l’étranger pour Messi https://t.co/DR7V2YUbvq pic.twitter.com/rDqG2OkNf2 — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

«Nous voulions tous avoir Leo»

Présent en conférence de presse lors de sa présentation officielle en tant que directeur sportif du FC Barcelone, Deco est d'ailleurs revenu sur l'échec des négociations avec La Pulga . « Leo est un ami. Je l'aime beaucoup. Je lui parle moins maintenant, parce qu'il est loin. Nous voulions tous avoir Leo, mais cela n'a pas été possible à cause de situations que nous connaissons tous », assure le dirigeant portugais devant les médias.

«Je le vois heureux et s'amuser à l'Inter Miami»