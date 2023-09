Le PSG recrute le «nouvel Iniesta», c’est la désillusion

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2012, le PSG surprend tout le monde en recrutant Marco Verratti qui débarque en provenance de Pescara qui évolue en Serie B italienne. Mais rapidement, le jeune milieu de terrain va faire taire les sceptiques par son talent, au point qu'au PSG on pense déjà avoir trouvé le «nouvel Iniesta». Finalement, Verratti ne tiendra pas le rythme pour prétendre à une telle comparaison.

Durant l'été 2012, le PSG réalise le premier mercato d'envergure de l'ère QSI. Et pour cause, le club de la capitale va réussir à enrôler Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic qui débarquent en provenance de l'AC Milan et qui vont s'imposer que les deux nouveaux leader du projet qatari à Paris. Mais ce n'est pas tout. En effet, le PSG recrute également un jeune milieu de terrain italien qui débarque de Pescara pour 11M€. Un certain Marco Verratti.

Le PSG pensait avoir trouvé le «nouvel Iniesta»

Ce dernier est même présenté le même jour que Zlatan Ibrahimovic dans une salle de presse comble qui attend de voir débarquer le géant suédois. L'accueil réservé à Marco Verratti, qui débarque de Serie B, n'est pas le même. Et pourtant, le jeune italien va rapidement faire taire les sceptiques. Ses premiers matches dans le cœur du jeu du PSG impressionnent tous les observateurs, au point que, comme le souligne L'EQUIPE , au sein du club de la capitale tout le monde est convaincu d'avoir mis la main sur le «nouvel Iniesta».

Verratti aura finalement déçu sur le long terme

La suite de l'aventure de Marco Verratti ne donnera malheureusement pas raison à cette comparaison. Le milieu de terrain italien aura effectivement du mal à tenir la distance, au point qu'il quitte le PSG par la petite porte cet été en s'engageant avec Al-Arabi au Qatar. Le club de la capitale récupère 50M€ dans cette opération qui semble définitivement marquer la fin de la carrière de Marco Verratti au plus haut niveau.