Ce transfert du PSG qui fait réagir Lionel Messi

Thibault Morlain

Après deux ans au PSG, Lionel Messi a fait ses valises. Arrivé au terme de son contrat, l’Argentin s’est envolé pour les Etats-Unis et l’Inter Miami. Pour autant, Messi garde visiblement un oeil sur ce qui se passe du côté du club de la capitale. Et voilà que le septuple Ballon d’Or a notamment réagi à un transfert du PSG, celui de Marco Verratti.

C’est donc terminé entre le PSG et Marco Verratti. Pas dans les plans de Luis Enrique pour cette saison, l’Italien a été poussé vers la sortie. Son transfert a alors été officialisé ce mercredi et voilà qu’il va désormais évoluer au Qatar. Verratti s’est engagé pour 3 saisons avec le club d’Al-Arabi. C’est donc une aventure de 11 ans au PSG qui se termine et forcément, cela a fait réagir énormément de gens. Y compris Lionel Messi.

« Tu sais que je te souhaite toujours le meilleur »

Joueur du PSG pendant deux saisons, Lionel Messi a côtoyé Marco Verratti. De quoi visiblement nouer une très belle amitié entre les deux joueurs. C’est ainsi que le désormais joueur de l’Inter Miami a posté un message sur Instagram après le transfert de Verratti. « Bonne chance pour ta nouvelle étape Marco Verratti. Tu sais que je te souhaite toujours le meilleur », a lâché Messi.

« Merci mon ami »