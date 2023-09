PSG : Messi est parti, il croit à une fake news

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après deux saisons passées au PSG, Lionel Messi a pris la décision de poursuivre sa carrière en MLS, à l'Inter Miami. Au moment de l'annonce, plusieurs joueurs ont refusé d'y croire à l'instar de Nicolás Stefanelli, attaquant argentin de la franchise. En conférence de presse, il est revenu sur ce transfert qui a fait les gros titres de l'autre côté de l'Atlantique.

Pointé du doigt par les supporters du PSG et loin d'être au mieux dans la capitale, Lionel Messi a refusé de prolonger son contrat à Paris. L'international argentin souhaitait retrouver ce sourire qu'il avait abandonné lors de son passage en France. Et le champion du monde l'a retrouvé aux Etats-Unis. Lionel Messi a pris la décision de signer à l'Inter Miami, certainement son dernier contrat avant une retraite bien méritée. Une nouvelle, qui a fait halluciner certains joueurs de l'équipe comme Nicolás Stefanelli.

L'Inter Miami hallucine après l'arrivée de Messi

« En ce qui concerne Leo Messi, les rumeurs ont commencé à circuler sur le fait qu’il nous rejoigne ou non cet été. Je me souviens que lorsque la nouvelle est sortie, j’étais dans la chambre avec Franco Negri avant un match de coupe, je ne me souviens plus contre qui maintenant, mais la nouvelle est sortie et nous nous sommes dit ; « C’est une fake news, ce n’est pas possible » » a déclaré l'attaquant, qui se fait une joie d'évoluer à ses côtés.

« C'est comme dans un rêve »