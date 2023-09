«Il a dit oui», Riolo annonce le nouvel entraîneur de l’OL !

Amadou Diawara

Pour combler le vide laissé par Laurent Blanc, remercié, l'OL aurait déniché un nouvel entraineur pour la suite de cette saison 2023-2024. D'après Daniel Riolo, les Gones de John Textor aurait choisi d'accorder leur confiance à Fabio Grosso, qui « coche toutes les cases de ce que le club a envie ».

Alors que le début de saison de l'OL est catastrophique, John Textor a décidé de se séparer de Laurent Blanc. Pour pallier le départ du technicien français, le président des Gones aurait identifié plusieurs profils.

Fabio Grosso va remplacer Laurent Blanc à l'OL

En effet, l'OL aurait coché plusieurs noms pour la succession de Laurent Blanc. Et ces derniers jours, Gennaro Gattuso était pressenti pour devenir le nouveau coach des Gones . En effet, le technicien italien aurait trouvé un accord de principe avec le club présidé par John Textor. Mais finalement, ce dernier aurait tiré un trait sur Gennaro Gattuso, choisissant de miser sur Fabio Grosso.

«Il coche toutes les cases de ce que le club a envie»