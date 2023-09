Le RC Lens boucle un joli coup, ça tourne au fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre cet été après une belle saison à Toulouse, Stjin Spierings avait tout de la belle affaire pour le RC Lens. Finalement, cette opération a tourné au fiasco. Le milieu de terrain néerlandais ressemble même à une sacrée erreur de casting tant son profil ne correspond pas au système de Franck Haise. Un échec qui se conclut par un retour à Toulouse.

Dauphin du PSG, le RC Lens va disputer la Ligue des champions. Un retour en C1 qui doit se faire dans les meilleures conditions, c'est la raison pour laquelle les Sang-et-Or n'ont pas chômé sur le mercato en s'activant tout d'abord au milieu de terrain, un secteur délaissé par Seko Fofana qui s'est engagé à Al-Nassr. Dans cette optique, en plus d'Andy Diouf, Lens a obtenu la signature de Stjin Spierings.

Spierings, le gros échec du RC Lens

Attirer libre un joueur qui sort d'une excellente saison en Ligue 1 avec Toulouse ressemble forcément à une belle affaire sur le papier. Mais rapidement, le RC Lens va se rendre compte que le profil Stjin Spierings, habitué à évoluer dans un système à trois milieux, ne colle pas avec le jeu prôné par Franck Haise, basé sur la possession, avec deux milieux défensifs. Le Néerlandais faisait d'ailleurs probablement partis des joueurs visés par l'entraîneur lensois qui s'agaçait de voir des joueurs qui « ne sont pas à leur niveau » après la déroute à Monaco (0-3). La première et unique titularisation de Spierings avec le RC Lens.

Un retour à Toulouse... sans Coupe d'Europe

Et probablement la dernière. Et pour cause, Toulouse va obtenir le prêt de Stijn Spierings qui fait donc le chemin inverse de celui de cet été. Seulement quelques mois après sa signature à Lens, le Néerlandais revient au TFC mais il ne disputera pas la Ligue Europa. Bien qu'il ait été l'un des artisans de la qualification pour la C3, par le biais de la victoire en Coupe de France, Spierings revient trop tard pour être inscrit sur la liste UEFA. Il devra espérer que Toulouse sorte de son groupe pour être inscrit en seconde partie de saison. Le milieu de terrain a donc signé à Lens pour disputer la Ligue des champions et revient au TFC sans pouvoir prendre part à la Ligue Europa. Triste issue à cette opération qui a tout du fiasco.