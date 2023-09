Le RC Lens trouve 20M€, ils annoncent du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une étape importante dans l'histoire du RC Lens. Par le biais d'une conférence de presse, Joseph Oughourlian, président des Sang-et-Or, a effectivement officialisé l'arrivée d'un actionnaire minoritaire qui apporte 20M€ dans les caisses du club qui continue donc de grandir.

Le RC Lens revient en force dans le football français. De retour en Ligue 1 en 2020, le club artésien a terminé deuxième la saison dernière et va disputer la Ligue des champions. Une nouvelle étape pour les Sang-et-Or qui continue de grandir. En effet, en conférence de presse, Joseph Oughourlian, président du club, a annoncé l'arrivée d'un nouvel actionnaire minoritaire à savoir SIDE INVEST, un partenariat public-privé qui se compose de trois entités à savoir la Région Hauts-de-France, l'Association familiale Mulliez (qui détient notamment les groupes Auchan, Décathlon et Leroy Merlin) l'IRD (Intelligence de réseaux et de développement), un groupe important dans l'économie du Nord de la France.

Un apport de 20M€ ?

Comme l'explique le RC Lens par le biais d'un communiqué, le regroupement de ces investisseurs locaux dans le capital du club « s’établit à hauteur d’un peu moins de 13% », ce qui représente un apport de 20M€. « Je ne vends pas une seule action. Je me dilue. Mais je ne vends pas. [...] Je n'ai pas vocation à vendre le club. Une condition du deal est que je reste président pendant la durée de l'investissement », précise Joseph Oughourlian en conférence de presse, avant d'ouvrir la porte à l'arrivée d'autres investisseurs : « On est parti sur l'idée de lever un peu plus d'argent pour pérenniser le club. Maintenant que le prix du club est défini. J'aimerais mettre en avant la qualité et l'enracinement régional du partenaire qui nous rejoint, mais je n'exclus pas d'en trouver un autre. Cela peut-être un fonds américain, un apport populaire. Ou les deux. S'il y avait un bon moment pour explorer tous les modus operandi, c'est peut-être maintenant » .

«Cela peut être l'achat de joueurs»