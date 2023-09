PSG : Dembélé chargé après son transfert, il en rajoute une couche

Thibault Morlain

Ousmane Dembélé sera donc resté 6 saisons au FC Barcelone. Cet été, le Français a toutefois fait le choix de faire ses valises et il s’est engagé avec le PSG. Un choix qui ne passe pas forcément au sein de la direction blaugrana. Conseiller de Joan Laporta, Enric Masip s’en est dernièrement pris à Dembélé et voilà qu’il vient d’en rajouter une couche.

A Barcelone, on n’a du mal à digérer le transfert d’Ousmane Dembélé au PSG. Dernièrement, c’est Enric Masip, conseiller du président blaugrana Joan Laporta, qui s’était lâché sur l’ancien protégé de Xavi. « Déçu du départ de Dembélé ? Evidemment. Tout le monde doit être déçu par les formes. J’aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Si tu as les deux, c’est parfait. Dembélé a montré son manque d’engagement quand il n’a pas prolongé. Je préfère un joueur qui me donne un 7 ou un 8 qu’un joueur qu’un me donne un 10 et qui part dans une autre équipe gagner plus », expliquait-il notamment sur Dembélé. Mais voilà qu’il ne s’est pas arrêté là…

« Je veux des joueurs impliqués »

Dans des propos accordés à Esport3 , Enric Masip a donc lâché un nouveau tacle à l’encontre d’Ousmane Dembélé. Le conseiller de Joan Laporta a expliqué à propos du désormais joueur du PSG : « Je préfère des joueurs comme Joao Félix ou Gündogan, qui ont attendu le PSG et ont renoncé à des choses, plutôt que Dembélé. Je veux des joueurs impliqués ».

« Je cherche l’excellence et l’implication »