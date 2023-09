Dembélé : Il confirme un problème pour le PSG

La rédaction

La rencontre entre l'équipe de France et l'Irlande jeudi dernier (victoire des Bleus 2-0) a mis en lumière les limites actuelles d'Ousmane Dembélé, notamment devant les cages. Le joueur, lui même, estime qu'il doit encore s'améliorer pour parvenir à se montrer efficace. Un avis partagé par deux anciens champions du monde : Didier Deschamps et Bixente Lizarazu.

Ousmane Dembélé a été fidèle à lui même lors de la rencontre face à l'Irlande jeudi dernier. Le joueur du PSG n'a cessé de provoqué la défense adverse et de faire tourner la tête des joueurs adverses. Mais le champion du monde 2018 a aussi connu quelques difficultés, notamment devant les cages. Pour Didier Deschamps, Dembélé a encore une énorme marge de progression dans ce domaine.

Deschamps avait interpellé Dembélé

« Je ne sais pas si c'est problématique car si tous les sélectionneurs ont des problèmes comme ça, ils vont avoir le sourire, comme moi. Il a cette capacité à dribbler, et évidemment, y ajouter l'efficacité, ça viendra bonifier ça. Il prend des initiatives pour créer du danger pour l'adversaire. Je ne parle pas de risque car c'est plus pour les défenseurs mais l'efficacité est certainement une marge de progression pour lui » avait déclaré le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.

« Je reste sur ma faim »