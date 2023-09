Le PSG recrute en équipe de France, Dembélé jubile

Hugo Chirossel

Après Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, un troisième joueur de l’équipe de France a retrouvé Kylian Mbappé au PSG cet été, en la personne de Randal Kolo Muani. Selon l’ancien joueur du FC Barcelone, c’est une bonne chose qu’ils se soient tous retrouvés à Paris, que ce soit pour les Bleus ou pour le club de la capitale.

Le PSG a voulu franciser un peu plus son effectif lors du dernier mercato estival. En ce sens, trois joueurs de l’équipe de France sont arrivés pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé : Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Quatre joueurs de l’équipe de France au PSG

Kylian Mbappé, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé se connaissent déjà depuis un petit moment, puisqu’ils ont notamment été sacrés champion du monde ensemble en 2018. En ce qui concerne Randal Kolo Muani, il est arrivé un peu plus tard en équipe de France, mais malgré tout, Dembélé estime que c’est une chose qu’ils évoluent tous au PSG.

« C’est bien qu’on joue ensemble »