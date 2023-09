PSG : Une recrue interpelle un protégé de Deschamps, il dit oui !

Thomas Bourseau

Lucas Hernandez et Theo Hernandez ont grandi ensemble et ont évolué côte à côte à l’Atletico de Madrid. Mais depuis, les deux frères ont suivi des chemins opposés jusqu’à leurs retrouvailles en équipe de France en 2021. Une aventure commune dans un club ? Les frères Hernandez valident l’idée.

Au milieu des années 2010, les deux frères ont évolué ensemble à l’Atletico de Madrid. Et depuis… plus jamais ! Ou du moins en club. Lucas Hernandez et Theo Hernandez évoluent ensemble en équipe de France depuis l’été 2021. Et pourquoi pas des retrouvailles fraternelles sous les couleurs d’un même club ?

Theo Hernandez « espère » retrouver Lucas Hernandez en club

C’est la question posée par le journaliste Saber Desfarges aux frères Hernandez à l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot . « Jouer ensemble en club ? Et bien j’espère » . Voici la réponse donnée par le latéral gauche du Milan AC et de l’équipe de France.

«En sélection, on est bien, en club ce serait encore mieux»