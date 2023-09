PSG : Un transfert capote à la dernière minute, on sait pourquoi

Thibault Morlain

Alors que Marco Verratti est en instance de départ pour le Qatar, il était également prévu que Julian Draxler quitte lui aussi le PSG pour rejoindre le championnat qatari. Le transfert de l’Allemand vers Al-Ahli SC semblait quasiment bouclé, on a appris ces dernières heures que l’opération serait finalement tombée à l’eau. Alors que Draxler pourrait rester au PSG, on saurait désormais pourquoi.

Tout au long de l’été, le PSG a bien vidé son loft des indésirables. Alors que le club de la capitale ne comptait pas sur beaucoup de joueurs, des solutions ont été trouvées pour exfiltrer ces éléments qui n’entraient pas dans les plans de Luis Enrique. Mais voilà qu’il reste encore certains indésirables au PSG actuellement à l’instar de Marco Verratti et Julian Draxler. Il était toutefois que tout rentre dans l’ordre pour l’Italien et l’Allemand. En effet, alors que le marché des transferts est encore ouvert au Qatar, leurs transferts respectifs vers Al-Arabi et Al-Ahli SC étaient bouclés. Mais alors que Verratti est bien attendu au Qatar, voilà que la tendance aurait changé pour Draxler…

« Julian Draxler a des soucis familiaux qui l’ont poussé à demander du temps »

On attendait donc le transfert de Julian Draxler vers Al-Ahli SC, mais ces dernières heures, il a été révélé que l’opération aurait finalement capoté. Comment en est-on arrivé là avec le joueur du PSG ? Journaliste pour L’Equipe , Loïc Tanzi a apporté des précisions concernant le transfert de Draxler. « Alors qu’il avait donné son accord, Julian Draxler a des soucis familiaux qui l’ont poussé à demander du temps », précise-t-il alors sur X .

Encore un espoir pour le Qatar ?

Quid maintenant de l’avenir de Julian Draxler, toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024 ? Comme expliqué par Loïc Tanzi, les Qataris garderaient encore espoir de recruter l’Allemand. Néanmoins, désormais, la tendance serait que Draxler reste au PSG pour régler ses problèmes. Affaire à suivre…