Un buteur à 100M€ snobe le PSG et explique pourquoi

Thibault Morlain

A la recherche d’un buteur cet été, le PSG a fini par recruter Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le club de la capitale a toutefois étudié d’autres pistes durant le mercato. Pendant de longues semaines, il a été expliqué que le PSG faisait les yeux doux à Harry Kane. Si le Britannique a bien quitté Tottenham, il s’est finalement engagé avec le Bayern Munich. Pour quelles raisons ? Kane s’est expliqué sur le sujet.

Après avoir échoué l’été dernier, le PSG s’était fixé comme priorité de recruter un véritable numéro 9 lors du marché des transferts. Et pour cela, le club de la capitale visait du lourd. En effet, il a énormément été question des pistes menant à Harry Kane et Victor Osimhen. Finalement, ce sont Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui ont rejoint le PSG, tandis que le Nigérian est resté à Naples et l’Anglais s’est engagé avec le Bayern Munich dans le cadre d'un transfert qui dépasse les 100M€.

PSG : Un transfert capote à la dernière minute, on sait pourquoi https://t.co/DreIZLSToZ pic.twitter.com/WZWUSEgXUL — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

« Je veux gagner des trophées »

Harry Kane est donc passé sous le nez du PSG, préférant s’engager avec le Bayern Munich. Se confiant ce dimanche pour le Daily Mail , l’Anglais est revenu sur sa décision, confiant : « Il y a eu beaucoup de discussions à propos des trophées et bien sûr que je veux gagner des trophées. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle je suis allé au Bayern Munich. J’ai senti que je devais jouer au plus haut niveau si je voulais m’améliorer. Si je veux être parmi les meilleurs buteurs et les meilleurs joueurs du monde alors j’ai besoin de jouer la Ligue des Champions et me battre pour les titres ».

« J’ai senti qu’il était temps de franchir une nouvelle étape »