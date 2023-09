Transferts : Une nouvelle star du PSG se fait tacler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 50M€ durant le mercato estival, Ousmane Dembélé fait donc partie des nouvelles têtes d'affiche offensives du club de la capitale. Et pourtant, sa dernière performances avec l'équipe de France n'a pas été du goût de certains observateurs, à commencer par Jérôme Rothen.

Le PSG a opéré à des changements majeurs cet été avec pas moins de treize nouvelles recrues dans son effectif au cours du mercato : Milan Skriniar, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Arnau Tenas, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé. Ce dernier, attiré en provenance du FC Barcelone pour 50M€, a notamment la lourde tâche de faire oublier Neymar et Lionel Messi au PSG, et il a réalisé un début de saison plutôt prometteur en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs.

Dembélé n'a pas pesé contre l'Irlande

Mais jeudi soir, pour sa rentrée avec l'équipe de France contre l'Irlande au Parc des Princes (2-0), Ousmane Dembélé n'a pas forcément eu l'impact offensif qu'on attendait de lui. Et sur RMC Sport , Jérôme Rothen a pointé du doigt la prestation du nouveau numéro 10 du PSG : « J'ai toujours les mêmes doutes sur cette équipe de France surtout à droite avec Koundé et Dembélé. Koundé n'est pas capable de faire un bon centre, Dembélé est un joueur magnifique, il a des qualités, pas de problème, mais il jouait beaucoup plus simple à Barcelone où il faisait beaucoup de passes décisives », indique l'ancien joueur du PSG.

« Il a trop de déchet »