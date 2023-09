Le PSG va boucler deux nouveaux transferts

Hugo Chirossel

Si le marché des transferts a fermé ses portes vendredi dernier en Europe, il est encore ouvert dans d’autres pays, notamment au Qatar. Le PSG veut donc en profiter pour trouver une porte de sortie à deux de ses joueurs, Marco Verratti et Julian Draxler. Le premier a trouvé un accord avec Al-Arabi, tandis que le second va rejoindre Al-Ahli SC.

On se rapproche de la fin d’une ère au PSG. Après plus de 10 ans passés à Paris, Marco Verratti s’apprête à quitter le club de la capitale, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Annoncé sur le départ tout au long de l’été, l’international italien s’est mis d’accord avec Al-Arabi.

Révolution au PSG, il jubile https://t.co/lwBF2EEVO6 pic.twitter.com/dyyTFhIOSP — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Accord trouvé entre Verratti et Al-Arabi

Le club qatari s’était déjà entendu avec le PSG concernant le transfert de Marco Verratti. Comme indiqué par L'Équipe , il ne reste au milieu de terrain âgé de 30 ans plus qu’à passer sa visite médicale et signer son contrat avec son nouveau club. Une opération estimée entre 45 et 50M€ selon le journaliste Fabrizio Romano.

Draxler lui aussi attendu au Qatar