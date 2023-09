Vers un retour surprise à l'ASSE ? Il répond cash

La rédaction

Passé par l'ASSE entre 2014 et 2021, Kévin Monnet-Paquet était l'un des chouchous des supporters stéphanois. Libre, l'ancien ailier des Verts s'est d'ailleurs entraîné cet été avec les jeunes du club du Forez afin de se maintenir en forme. Suffisant pour imaginer un retour à l'ASSE ? Sa réponse ne laisse pas de place aux doutes.

Chouchou à Geoffroy-Guichard durant ses années stéphanoises, Kévin Monnet-Paquet a laissé un très bon souvenir à l'ASSE, club qu'il a quitté en 2021. Libre après une expérience peu concluante à l'Aris Limassol à Chypre, l'ailier s'est même entraîné avec les joueurs du centre de formation des Verts. Néanmoins, Kévin Monnet-Paquet n'envisage pas un retour à l'ASSE pour autant.

«Non, je pense que ça n’était pas dans leurs plans ni dans les miens de revenir»

« Non, pourtant je les voyais tout le temps ! (Rires) Non, je pense que ça n’était pas dans leurs plans ni dans les miens de revenir. Je ne pense pas qu’ils aient envisagé de me faire revenir. J’ai fait une demie saison blanche l’année dernière… », confie-t-il dans une interview accordée à En Verts et Contre Tous , avant de poursuivre.

«Moi ça m’aurait arrangé (sourire), je suis à côté»