Avec un projet à 4 milliards d'euros, le PSG écrase tout

Depuis 2011 et le rachat du club par le Qatar, le PSG est clairement entré dans une nouvelle dimension. A tel point que le club de la capitale est désormais l'une des franchises de sport les plus puissante du monde. Valorisé à 3,93 milliards d'euros, le PSG connaît une progression fulgurante que personne ne peut égaler.

En 2011, le Qatar faisait une entrée remarquée dans le football en rachetant le PSG par le biais de son fonds d'investissement QSI. Depuis cette date, la gestion sportive du club de la capitale est souvent critiquée, à l'inverse du travail réalisé pour valoriser la marque par le biais de nombreux événements marketings. Et la tendance se confirme.

Le Paris Saint-Germain est la franchise de sport la plus dynamique au monde selon le magazine @Forbes. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2023

Le PSG valorisé à quasiment 4 milliards d'euros

En effet, Forbes a sorti son traditionnel classement des franchises de sport le mieux valorisées du monde. Et le PSG apparaît à la 36e place avec une valeur estimée à 4,21 milliards de dollars, ce qui représente environ 3,93 milliards d'euros. Dans le football, seules six équipes font mieux à savoir le Real Madrid, Manchester United, Barcelone, Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich. En revanche, le PSG devance Chelsea, Arsenal et tous les clubs italiens.

Une progression de 334% en 5 ans !

Par conséquent, cela confirme que le PSG est en train dans une nouvelle dimension, d'autant plus qu'après son entrée dans le top 50 l'année dernière, le PSG continue sa progression en gagnant 12 places pour se positionner à la 36e position d'un classement dominé par trois franchises américaines de trois sports différents : Les Dallas Cowboys (NFL), les New York Yankees (MLB) et les Golden State Warriors (NBA). Néanmoins, avec une progression de 334% en 5 ans, c'est bien le PSG qui enregistre la plus forte évolution, tout sport confondu. Mais il reste du temps avant de rattraper les franchises à l'image des Cowboys, leader de ce classement avec une valorisation de 9 milliards de dollars, soit environ 8,40 milliards d'euros. Un peu plus du double du PSG.