Neymar quitte le PSG, du lourd est annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d'un doublé face à la Bolivie (5-1) dans la nuit de vendredi à samedi, Neymar est devenu l’unique meilleur buteur de l’histoire du Brésil totalisant désormais 79 réalisations sous le maillot auriverde. Aux yeux de son sélectionneur, un bel avenir attend encore l’ancien attaquant du PSG, avec son pays mais également son nouveau club.

Après avoir fait les gros titres durant l’été pour son départ du PSG, Neymar a retrouvé les terrains pour son premier match officiel depuis sa blessure à la cheville en février dernier. Un retour gagnant pour la nouvelle star d’Al-Hilal, qui a battu le record de Pelé grâce à un doublé en totalisant désormais 79 réalisations, contre 77 pour la légende de Santos. Aux yeux de son sélectionneur, l’avenir s’annonce désormais radieux pour l’attaquant, au Brésil mais aussi en Arabie saoudite.

😡 Dortmund accuse le #PSG en pleine réunion de l'ECA de fausser le mercato à cause du transfert de #Neymar... avant de s'excuser auprès d'un Nasser Al-Khelaïfi agacéJe vous détaille sur @Le10Sport la scène surréaliste révélée par @TheAthleticFC ✍️⬇️https://t.co/lRpqhaBQPC — Bernard Colas (@BernardCls) September 8, 2023

« C'est le début d'un bel avenir pour lui, ici en équipe nationale et où qu'il soit »

« C'est une grande idole. Les gens doivent le reconnaître et l'accepter. Il ne fait rien pour être adulé par le public, c'est naturel grâce à son talent. La sympathie et l'empathie qu'il suscite chez les fans. C'est le début d'un bel avenir pour lui, ici en équipe nationale et où qu'il soit », a lancé le sélectionneur intérimaire de la Seleção , Fernando Diniz, relayé par Globo .

« Je n'aurais jamais imaginé atteindre ce record »