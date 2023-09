Loin du PSG, Neymar exulte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il vient de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Arabie saoudite, Neymar fait déjà parler de lui après son retour sur les terrains, pour ses prestations avec le Brésil, en dépassant Pelé comme meilleur buteur de la sélection. À l’issue de la rencontre face à la Bolivie (5-1), l’attaquant de 31 ans a savouré ce record.

Alors que ses débuts en Arabie saoudite sont toujours attendus après son départ du PSG, Neymar a retrouvé les terrains dans la nuit de vendredi à samedi avec le Brésil à l’occasion de la rencontre face à la Bolivie (5-1) qui restera dans la mémoire de l’attaquant. En effet, le nouveau joueur d’Al-Hilal a inscrit un doublé, lui permettant de battre le record de Pelé et devenir le meilleur buteur de la sélection, et ce malgré son penalty raté au début du match.

« Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que lui »

Avec désormais 79 buts au compteur, Neymar dépasse ainsi la légende brésilienne qui totalise 77 réalisations reconnues par la FIFA en 92 sélections. À l’issue de la victoire de son équipe en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’ancienne star du PSG a savouré cet exploit. « Très heureux. Il n'y a pas de mots, après tout. Je n'aurais jamais imaginé atteindre ce record et je tiens à dire tout de suite qu'atteindre ce record, dépasser Pelé, ne veut pas dire que je suis meilleur que lui ou que n'importe quel autre joueur de l'équipe nationale », a confié le numéro 10 de la Seleção , relayé par le média auriverde Terra .

« J'ai toujours voulu écrire mon nom dans l'histoire du football brésilien »