Il snobe le PSG et prépare une surprise pour son avenir

Benjamin Labrousse

Formé au PSG, Adrien Rabiot aura été l’un des joueurs marquants de l’histoire récente du club parisien. Parti en 2019 à la Juventus dans un contexte de tensions entre son entourage et le club, le joueur désormais âgé de 28 ans avait d’ailleurs rejeté un possible retour à Paris. Convoité par Manchester United depuis plusieurs saisons, Rabiot devrait prolonger à Turin.

Comme chaque mercato, plusieurs anciens du PSG ont été évoqués dans la capitale concernant un potentiel retour à Paris. C’est le cas de l’international Français Adrien Rabiot qui a récemment évoqué ce sujet.

«Pour l’instant, je ne suis pas du tout là-dessus»

« J’ai grandi là, j’ai fait plusieurs matches ici, j’ai fait un bon bout de ma jeune carrière donc c’est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce Parc. Revenir au PSG ? Je l’attendais celle-là (rires). Non pour l’instant, je ne suis pas du tout là-dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, très content de ce qu’on a fait ce soir et on verra la suite » , avait ainsi déclaré Adrien Rabiot, auteur de 227 matchs avec le PSG.

La Juve veut prolonger Rabiot

Alors que son contrat expire dans un an, Adrien Rabiot avait été convoité par Manchester United cet été. Mais à en croire les informations du journaliste Fabrizio Romano, la Juventus prévoit de prolonger son milieu de terrain. Le club italien prévoit ainsi d’entamer des discussions en ce sens dans les prochains mois…