Annoncé au PSG, il dit tout après son transfert

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG aura réalisé un mercato estival très conséquent avec l’arrivée de douze nouveaux joueurs. Si Paris s’est renforcé à tous les postes, le club de la capitale aura connu quelques échecs sur le marché des transferts. C’est le cas notamment pour Ilkay Gündogan, convoité par le PSG, mais qui a finalement rejoint le Barça. Ce dernier en a profité pour évoquer son adaptation au sein du club catalan.

Le marché des transferts donne parfois lieu à plusieurs déceptions. Depuis plusieurs années et sa montée en puissance au niveau de la scène internationale, le PSG est habitué à devoir batailler avec plusieurs cadors européens sur le mercato. Cet été encore, le club parisien s’est frotté aux plus grands clubs du monde pour certains joueurs, mais n’a pas tout le temps obtenu gain de cause. C’est notamment le cas pour Bernardo Silva et Ilkay Gündogan.

Le PSG a lorgné Ilkay Gündogan cet été

Si le Portugais est finalement resté à Manchester City malgré une volonté de rallier le PSG, ce n’est pas le cas du milieu de terrain allemand. Désireux d’entamer un nouveau chapitre après avoir tout raflé avec les Citizens , Ilkay Gündogan était convoité par le club parisien qui aurait sondé l’Allemand selon les informations de l’Équipe . Finalement, le joueur de 32 ans s’est engagé en faveur du FC Barcelone laissant le PSG considérer de nouvelles options.

« C'était le moment idéal pour changer »