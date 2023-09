Le PSG se débarrasse d'une star, Luis Enrique est coupable

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui au FC Séville, Sergio Ramos a laissé entendre qu'il avait l'occasion de prolonger son aventure au PSG. Mais la réalité serait légèrement différente. En réalité, le défenseur espagnol aurait quitté la capitale en raison de Luis Enrique. Les deux hommes seraient en froid depuis la dernière Coupe du monde. Explications.

Malgré sa très bonne saison sous les couleurs du PSG la saison dernière, Sergio Ramos n'a pas été conservé. Remplacé par Milan Skriniar, le défenseur espagnol a longtemps cherché un point de chute avant de trouver son bonheur au FC Séville. Le joueur est revenu aux sources, au sein de son club formateur. Présenté aux médias, il avait alors justifié son retour en Espagne, mais aussi son départ du PSG.

Sergio Ramos justifie son départ

« J’ai toujours été une personne qui se laisse guider par ses émotions et ses sensations. Si j’ai choisi un projet, c’est parce que je crois vraiment en lui. À Paris, nous avons eu l’occasion de continuer. Mais il y a eu des moments où les sensations et beaucoup d’autres choses vous font penser que le cycle est terminé. Ce n’est pas une question d’argent, de contrat ou d’années. C’est un sujet sportif, de philosophie et de mentalité » avait lâché Sergio Ramos lors d'un entretien au média du club.

La vérité éclate sur le dossier Sergio Ramos