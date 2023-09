PSG : Le Real Madrid agacé par Kylian Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Cet été encore, Kylian Mbapé a été convoité par le Real Madrid durant le mercato estival. Mais à l’instar de l’année dernière, le prodige de Bondy est resté au PSG où il a entamé sa 7ème saison. Après plusieurs échecs au sujet de Mbappé, le club madrilène serait désormais agacé à propos de cette situation selon la presse espagnole.

Les années passent et se ressemblent. Mis à l’écart cet été et non convoqué par le PSG pour la tournée estivale, Kylian Mbappé semblait réellement se rapprocher d’un point de non-retour et d’un départ du club parisien lors des dernières semaines du mercato estival. Mais après plusieurs discussions avec le président Nasser Al-Khelaïfi ainsi que l’entraîneur Luis Enrique mais également le conseiller sportif Luis Campos, le joueur de 24 ans est finalement resté à Paris où il honorera bel et bien sa dernière année de contrat.

Mbappé a semé la pagaille au Real Madrid

Ainsi, le Real Madrid a subi un nouvel échec concernant Kylian Mbappé. Récemment, plusieurs médias espagnols dont AS affirmaient que le recrutement de la star du PSG était désiré par le président madrilène Florentino Perez mais pas forcément par Carlo Ancelotti, qui préférait notamment Harry Kane (ce dernier a finalement signé au Bayern Munich). Le technicien italien se retrouve désormais très limité en attaque, et devra se contenter de très peu d’options au poste de numéro 9.

Le Real Madrid commence très agacé par Mbappé