Le PSG lâche 50M€ sur le mercato, il hallucine

Arnaud De Kanel

Le PSG a de nouveau agité le marché des transferts cet été. Dans les dernières heures du mercato, le club de la capitale a bouclé les arrivées de Randal Kolo-Muani et également de Bradley Barcola. Le transfert de l'ancien lyonnais pour lequel le PSG a déboursé 50M€, fait beaucoup réagir à l'image de Daniel Riolo qui ne comprend pas la somme déboursée.

Bien décidé à corriger les erreurs de la saison passée, le PSG a dynamité le mercato pour offrir l'effectif le plus fourni à Luis Enrique. Parmi les 12 joueurs recrutés, on retrouve l'ancien lyonnais Bradley Barcola. Après seulement six bons mois avec l'OL, ses premiers en pro, l'ailier a été acheté près de 50M€ par les Franciliens. Une somme injustifiée selon Daniel Riolo.

«C’est assez cher»

Le journaliste a fait part de son incompréhension dans l'After Foot la semaine passée. « Barcola, six mois (au haut-niveau, ndlr), c’est assez cher. On voit en lui un génie. J’avoue que je n’ai pas vu tout ce potentiel mais peut-être qu’on le verra. Sur Rongier à l’époque (à son arrivée à l'OM), je ne pensais pas qu’il était si fort. Peut-être que Barcola est très fort et je ne sais pas. On est sur un gros transfert pour un joueur qui quitte Lyon où je crois qu’il ne voulait plus être », a lâché Daniel Riolo sur les ondes de RMC . Il sous-entend également que si Jorge Mendes, avec qui Luis Campos entretient d'excellentes relations et nouvel agent de Barcola, n'avait pas pris part au deal, ce dernier n'aurait sans doute pas abouti au vu du montant réclamé par l'OL.

«Certains avaient peut-être intérêt à ce qu’il parte»