Galtier va devenir un «mercenaire» après le PSG, il s'agace

Jean de Teyssière

Quelques mois après son renvoi du PSG, Christophe Galtier pourrait déjà rebondir et trouver un nouveau club. L'entraîneur de 57 ans ne serait pas loin de signer pour le club qatari d'Al-Duhail. L'ancien entraîneur de Lille, Nice ou encore Saint-Étienne n'aura pas tardé à trouver un nouveau club, même si ce choix est largement contesté par Jérôme Rothen.

Le début de saison de Christophe Galtier avec le PSG était idyllique : un effectif de stars, un début en championnat impressionnant (17 buts en trois matchs)... Tout semblait être bien parti pour que l'entraîneur français fasse franchir ce cap au PSG. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, tout cela s'est effrité, entre les polémiques, les affaires de discrimination et de racisme et les mauvais résultats, l'ancien coach de l'ASSE a fini par être démis de ses fonctions. Mais il pourrait retrouver un club plus tôt que prévu. Selon les dernières informations, Galtier serait en partance pour le Qatar et le banc d'Al-Duhail.

« Aujourd’hui, faire ce choix là, c’est un choix pour s’enterrer »

Dans l'émission diffusée sur RMC, Rothen s'enflamme , Jérôme Rothen, l'ancien milieu de terrain du PSG, ne comprend pas le choix de Galtier d'aller entraîner au Qatar : « Ce que je reproche à Galtier ? Ce choix de championnat exotique. L’Arabie Saoudite a attiré des grands noms, des grands entraîneurs. Ça aurait pu arriver à Galtier et c’était difficile de refuser financièrement l’offre et les sirènes saoudiennes. Ce qui est sûr, c’est que le niveau du championnat du Qatar ne va pas augmenter. Par contre financièrement, la soupe est bonne. Mais est-ce que aujourd’hui, le choix de Galtier d’aller là-bas, qui est un choix purement financier, est utile pour lui ? C’est difficile de dire non à des millions, mais il en a pris des millions avec son départ du PSG. Je pense qu’il a été bien loti aussi à Nice et à Lille. Il a 57 ans. Aujourd’hui, faire ce choix là, c’est un choix pour s’enterrer. Alors pas financièrement, mais sportivement ».

« Un grand club à l’étranger, il en aurait été capable »