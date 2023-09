Dembélé débarque au PSG, Barcelone tourne la page

Thibault Morlain

Arrivé au FC Barcelone en 2017 pour remplacer Neymar, Ousmane Dembélé a fait ses valises cet été. En effet, l’international français est parti pour s’engager au PSG. Une grosse perte pour les Blaugrana, qui comptaient beaucoup sur Dembélé. Mais voilà qu’en Catalogne, on semble déjà être passé à autre chose. Avec encore mieux que le désormais joueur du PSG ?

A la recherche d’un ailier et dans l’impossibilité de recruter Bernardo Silva, le PSG s’est finalement rabattu sur Ousmane Dembélé. Le Français a alors quitté le FC Barcelone, moyennant 50M€, le montant de sa clause libératoire chez les Blaugrana. Dembélé et le Barça, c’est donc désormais terminé, mais voilà qu’Alejandro Baldé veut tourner la page…



Révolution au PSG, le Qatar vend la mèche https://t.co/H2dHXtkNvb pic.twitter.com/KpJFfYw2vU — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« Dembélé était un joueur très important »

Défenseur du FC Barcelone, Alejandro Baldé le reconnait pour Sport , le départ d’Ousmane Dembélé est une grosse perte : « Dembélé était un joueur très important, qui apportait beaucoup en attaque ».

Qui pour faire oublier Ousmane Dembélé au FC Barcelone ?