Transfert surprise au Real Madrid, il dit tout

Amadou Diawara

Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre le Bayern, Kepa Arrizabalaga a finalement migré vers le Real Madrid, et ce, pour pallier l'absence sur blessure de Thibaut Courtois. Présent en conférence de presse dernièrement, le gardien espagnol a lâché toutes ses vérités sur son transfert à la Maison-Blanche.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Chelsea, Kepa Arrizabalaga s'est envolé vers Madrid cet été pour rejoindre le Real. Toutefois, son prêt n'était pas prévu initialement. En effet, Kepa Arrizabalaga était parti pour s'engager en faveur du Bayern.

Révolution au PSG, le Qatar vend la mèche https://t.co/H2dHXtkNvb pic.twitter.com/KpJFfYw2vU — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Kepa snobe le Bayern à la dernière minute

Désiré par Thomas Tuchel, Kepa Arrizabalaga était sur le point de rejoindre le Bayern. Mais alors que Thibaut Courtois s'est blessé gravement, le Real Madrid s'est tourné vers le gardien de Chelsea, qui n'a pas hésité une seule seconde avant de migrer vers le Santiago Bernabeu.

«Quand le Real vous appelle, il n’y a pas trop à réfléchir»