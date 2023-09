Équipe de France : Deschamps sous pression à cause du PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait bien avoir comblé Kylian Mbappé pendant le mercato. Le recrutement parisien a pris un accent français avec notamment les venues d’Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani. Un plus pour l’équipe de France, mais Didier Deschamps ne devrait pas se laisser influencer dans ses choix, pour le mois de septembre en tout cas.

Le PSG a frappé très fort lors du dernier mercato. Dans l’optique de recruter des joueurs tricolores, Nasser Al-Khelaïfi a bouclé les venues de trois stars de l’équipe de France. Lucas Hernandez a été le premier à déposer ses valises à Paris avant qu’Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani débarquent à leur tour. De quoi permettre à Kylian Mbappé de jubiler et de peaufiner ses automatismes en club pour la sélection.

«Les trois du PSG en équipe de France peuvent profiter encore plus aux Bleus dans le futur»

Et ce n’est pas Lucas Hernandez qui dira le contraire. De passage en conférence de presse mardi, le nouveau défenseur du PSG a souligné les bienfaits de cette opération. « Avoir la chance de jouer en sélection avec des coéquipiers de club renforce forcément les automatismes. Les automatismes en attaque sont importants et c'est plus facile quand ils sont au quotidien ensemble. Les trois du PSG en équipe de France peuvent profiter encore plus aux Bleus dans le futur. ». a confié Hernandez dans des propos rapportés par L’Équipe .

Deschamps ne va pas plier pour septembre, mais pourrait se laisser tenter en octobre pour le trio du PSG