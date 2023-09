Messi malheureux au PSG, il en rajoute une couche

Hugo Chirossel

Après deux saisons passées au PSG, Lionel Messi a pris la direction de la MLS où il évolue désormais sous les couleurs de l’Inter Miami. Ce n’est plus un secret, l’Argentin n’a pas tellement apprécié ses deux années parisiennes. Selon son compatriote et coéquipier avec l’Albiceleste Enzo Fernandez, il est désormais bien plus heureux.

« Messi est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer . » Neymar n’a pas fait dans la demi-mesure au moment d’évoquer ses deux saisons au PSG aux côtés de Lionel Messi, dans un entretien accordé à Globo Esporte .

« Nous avons vécu un enfer, lui et moi »

« Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi », a ajouté Neymar.

« Il a l'air plus heureux maintenant »