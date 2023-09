Le PSG répond cash à Neymar et Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Lionel Messi, qui enchaîne les sorties pour fracasser le PSG depuis son départ, c’est désormais Neymar qui assure avoir « vécu l’enfer à Paris ». Des déclarations qui ne plaisent pas du tout au sein du club de la capitale qui répond à ses deux anciennes stars en rappelant qu’elles avaient l’intention de rester cet été.

Depuis son départ du PSG, Lionel Messi se lâche et a déjà plusieurs fois critiqué le club parisien. « Venir au PSG c’était ni souhaité, ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. (…) C’était difficile, mais heureusement, c’est très différent de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami », a par exemple confié le champion du monde argentin à l'occasion d'un entretien accordé à beIN SPORTS . Et comme son ancien coéquipier, Neymar est sorti du silence après son transfert à Al-Hilal avec une déclaration fracassante.

Messi et Neymar ont «connu l'enfer» au PSG

« Messi est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi » a déclaré Neymar, lors d’un entretien accordé à Globo Esporte .

«Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG»