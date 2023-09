Le PSG balance une étonnante révélation sur les départs de Messi et Neymar

Axel Cornic

Les départs de Lionel Messi et de Neymar semblent avoir laissé des traces, avec les deux stars qui ont eu des mots assez durs concernant leur passage commun au Paris Saint-Germain. La réponse du club ne s’est pas faite attendre, avec un petit inattendu tacle glissé aux deux anciens Parisiens.

Après deux années plutôt décevantes, la MNM a été dissoute, avec Lionel Messi qui est parti en MLS et Neymar qui a rejoint Al Hilal et l’Arabie Saoudite. Les deux ne semblent d’ailleurs pas vraiment garder un très bon souvenir du PSG, avec des sorties qui ont beaucoup fait parler récemment.

« Venir au PSG c’était ni souhaité, ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone »

C’est le Ballon d’Or argentin qui a dégainé le premier, confirmant ce que tout le monde pensait au sujet d’un passage au PSG pas vraiment voulu. « Je suis très heureux parce que c’était mon choix de venir à l’Inter Miami, contrairement à Paris, ça a été une décision rapide » a expliqué Lionel Messi, au micro de beIN Sports . « Venir au PSG c’était ni souhaité, ni prévu, je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. C’était du jour au lendemain. (…) C’était difficile, mais heureusement, c’est très différent de ce qui m’arrive aujourd’hui à Miami ».

« Nous avons vécu un enfer, lui et moi »

La sortie de Neymar a été encore plus dure, puisqu’il a parlé d’un véritable « enfer » vécu au PSG, avec son ami et coéquipier Messi. « J'ai été très heureux de l'année que Messi a passée, mais en même temps très triste aussi, parce qu'il a eu les deux côtés de la médaille. Il est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi » a déclaré la star brésilienne à Globo Esporte .

« Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG »