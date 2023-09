Messi rétablit la vérité sur le PSG, c’est cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en grande pompe à Paris durant l'été 2021, Lionel Messi a quitté le Parc des Princes sous les sifflets du public. En l'espace de deux ans, l'international argentin a vu sa côte de popularité baisser considérablement. Aujourd'hui à l'Inter Miami, le champion du monde 2022 a adressé de nombreux tacles au PSG depuis son départ.

Pour beaucoup, l'arrivée de Lionel Messi au PSG était un cadeau des dieux. En fin de contrat avec le FC Barcelone et dans l'incapacité de boucler un accord ses dirigeants, l'international argentin avait été contraint de quitter la Catalogne. Le club parisien lui a permis de poursuivre sa carrière et de candidater pour une victoire en Ligue des champions. Mais son passage n'a pas été niveau et les supporters en ont bien conscience. Sifflé tout au long de la dernière partie de son aventure, Messi a eu du mal à digérer le comportement de certains fans du PSG.

Messi égratigne les supporters

« Au début, c'était super. J'ai reçu beaucoup d'encouragements puis les gens ont commencé à me traiter différemment. La majorité m'a bien traité mais il y a eu une cassure avec une certaine partie du public. Ce n'était bien sûr pas mon intention mais ce sont des choses qui se sont déjà passées par le passé avec Neymar et Mbappé, c'est leur façon de faire. » avait-il déclaré à beINSPORTS;

« Venir au PSG c’était ni souhaité, ni prévu »