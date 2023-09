Une star veut signer, le PSG a dit non !

La rédaction

En grande forme la saison dernière, Sergio Ramos aurait pu poursuivre sa carrière au PSG. Le défenseur espagnol était prêt à baisser ses émoluments pour rester au sein de la capitale française. Mais à la surprise générale, la direction parisienne avait décidé de se séparer de l’ancien capitaine du Real Madrid.

Le 3 juin dernier, Sergio Ramos publiait un message sur les réseaux sociaux pour annoncer son départ du PSG après deux ans de bons et loyaux services. « Demain sera un jour spécial, demain je dirai au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au PSG. Je ne sais pas dans combien d'endroits on peut se sentir chez soi mais, sans aucun doute, le PSG, ses fans et Paris ont été l'un d'entre eux pour moi » avait lâché le défenseur espagnol.

Sergio Ramos proche d'une prolongation

Pourtant, la tendance était à une prolongation. Sergio Ramos était enclin à étirer son bail et même a baisser fortement ses émoluments pour pouvoir rester au PSG. Mais ses dirigeants en ont décidé autrement.

Quel avenir pour Sergio Ramos ?

A 37 ans, Sergio Ramos est à la recherche d’un nouveau défi. Ces derniers jours, son nom a été cité dans le viseur du FC Séville, son club formateur. Mais le club espagnol a nié tout intérêt, laissant l’ancien capitaine du Real Madrid dans l’expectative.