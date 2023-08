Transferts : Le PSG a dit non à une star !

La rédaction

En quête de renforts dans le secteur offensif, le PSG avait pensé à Harry Kane. Une piste directement activée par Nasser Al-Khelaïfi qui se serait entretenu avec l’entourage de l’international anglais. Mais les proches du joueur se sont montrés bien trop gourmands. Finalement, le club de la capitale a pris la décision de recruter Gonçalo Ramos.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG avait besoin de renouveler son secteur offensif. L’un des chantiers de Luis Campos était de trouver un numéro 9 pour épauler Kylian Mbappé. La direction a trouvé son bonheur en la personne de Gonçalo Ramos. Et ce n’est pas fini puisque Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) prend la direction du PSG. Mais avec eux, un autre nom avait été exploré par le PSG selon nos informations.

Mbappé - PSG : Un clash éclate en privé ! https://t.co/zf52vKGl77 pic.twitter.com/sjTcMy4LnJ — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Kane s'est montré trop gourmand

Comme annoncé par le 10Sport.com, la direction avait décidé de se pencher sur le dossier Harry Kane. Désireux de quitter Tottenham, l’international anglais avait été contacté par le PSG, mais les négociations n’ont débouché sur un accord. Selon nos informations, les exigences du clan Kane en sont la principale raison. Par ailleurs, le montant estimé par Tottenham (100M€) était bien trop lourd pour les finances du PSG. Finalement, le buteur a pris la décision de s’engager avec le Bayern Munich. Il a justifié sa décision.

Direction Bayern Munich pour Kane