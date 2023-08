Nouvelle ère au PSG, le Qatar lance sa révolution

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercato d’été 2023 restera dans les annales du PSG, et ce pour plusieurs raisons. En raison du conflit qui oppose le club à Kylian Mbappé, mais aussi en raison du départ de nombreuses stars. Le premier à quitter le club est Neymar, parti en Arabie Saoudite. Présent depuis 2012, Marco Verratti devrait suivre ses pas.

Nasser Al-Khelaïfi a décidé de sévir. Après des années de dilettantisme, le président du PSG a décidé de ne plus rien laisser passer, pas même à sa star, Kylian Mbappé. Le joueur parisien l’a appris à ses dépends. Après avoir refusé de prolonger son contrat, l’international français a été mis au placard avant d’être réintégré au groupe principal. Un effectif dans lequel ne figure plus Neymar. Comme l’a annoncé la direction du PSG, aucun joueur n’est intouchable. Et Neymar n’a pas fait figure d’exception.

Mbappé - PSG : Un clash éclate en privé ! https://t.co/zf52vKGl77 pic.twitter.com/sjTcMy4LnJ — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Neymar a filé en Arabie Saoudite

Recrue la plus chère de l’histoire du football (222M€), Neymar a pris ses valises direction l’Arabie Saoudite. « Le Paris Saint-Germain remercie Neymar Jr, une légende du club » a annoncé le PSG dans son communiqué. Un départ sur lequel s’est prononcé Nasser Al-Khelaïfi. « Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l’un des meilleurs au monde.Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour l'avenir et sa prochaine aventur e» a lâché le président de la formation.

Verratti pourrait suivre Neymar

Neymar ne devrait pas être la seule figure historique du Qatar à plier bagages. Présent depuis 2012 au PSG, Marco Verratti est tout proche de suivre les pas de Neymar et de s’envoler pour Al-Hilal selon les informations exclusives du 10Sport.com. L’Arabie Saoudite est, décidément, déchaîné puisque Marquinhos serait également dans le viseur. Au PSG, les cartes sont distribués et les privilèges semblent avoir disparu.