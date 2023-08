PSG : Le transfert d’une star va capoter

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a déjà perdu une star, avec le départ de Neymar du côté d'Al-Hilal. Le Brésilien pourrait être imité par un autre cadre de l'effectif parisien, Marco Verratti. L'Italien est aussi dans le viseur de la formation saoudienne, mais le transfert tarde à se concrétiser. Al-Hilal n'aurait plus l'argent nécessaire pour recruter le milieu de terrain.

Le PSG a pour le moment réalisé un mercato de grande qualité. Le club de la capitale s'est renforcé sur toutes les lignes. Pas moins de neuf joueurs ont rejoint les rangs parisiens, et ce n'est pas fini. Le champion de France veut encore boucler certaines arrivées, notamment en attaque. Le PSG aurait même un accord avec Randal Kolo Muani d'après Foot Mercato , et une offre devrait bientôt être envoyée à Francfort selon L'Équipe .

Quid de l'avenir de Verratti ?

Le PSG a beau se renforcer, il n'oublie pas de dégraisser son effectif, en vendant les joueurs dont il ne veut plus. Marco Verratti est dans ce cas. Le club de la capitale ne compterait plus sur l'Italien, et il pourrait quitter Paris cet été, d'autant plus que l'Arabie saoudite est très intéressée par ses services.

Le PSG va dégainer une offre de 70M€, un attaquant arrive https://t.co/Po7f1OU5vO pic.twitter.com/LqgDsSEMP5 — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Al-Hilal n'a plus d'argent